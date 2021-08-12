В Калининграде увеличат площадь зелёных зон

В Калининграде планируют увеличить площадь зелёных зон. Соответствующие изменения внесены в новую редакцию генплана.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Также ведётся работа по приданию статуса особо охраняемых природных территорий уже существующим зелёным зонам.

Все изменения связаны с реализацией проекта по «зелёному каркасу» Калининграда, к формированию которого привлекли специалистов по урбанистике и озеленению, экологов, жителей города.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.