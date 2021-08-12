В Кирове направили 16 млн рублей на уличное освещение

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В 2021 году на 135 участках в Кирове должно быть обеспечено уличное освещение. На работы направлено 16 млн рублей.
В Кирове направили 16 млн рублей на уличное освещение
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт городской администрации.

В первый этап включено 30 объектов, расположенных на территории Кирова и пригорода.

«В списке по обустройству уличного освещения — заречная часть города, направление в сторону села Русское, то есть территории, которые ранее не были освещены. В том числе это объекты, где находятся участки для многодетных семей», — заявил начальник Департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин.

Установка нового уличного освещения в Кировской области проходит в рамках муниципальной программы и нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тыс. дворов в 2021 году.

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