Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Как отметил глава региона, ситуацию удастся исправить с помощью запуска новых проектов.
«К сожалению, это не решается за один день. Понятно, что от задумки до вручения жителям ключей проходит минимум три-четыре года», — сказал Артюхов.
По его словам, важно привлекать к работе зарекомендовавших себя застройщиков и инвесторов.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.