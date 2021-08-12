Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Как отметил глава региона, ситуацию удастся исправить с помощью запуска новых проектов.

«К сожалению, это не решается за один день. Понятно, что от задумки до вручения жителям ключей проходит минимум три-четыре года», — сказал Артюхов.

По его словам, важно привлекать к работе зарекомендовавших себя застройщиков и инвесторов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.