Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое.
Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Как отметил глава региона, ситуацию удастся исправить с помощью запуска новых проектов.

«К сожалению, это не решается за один день. Понятно, что от задумки до вручения жителям ключей проходит минимум три-четыре года», — сказал Артюхов.

По его словам, важно привлекать к работе зарекомендовавших себя застройщиков и инвесторов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.

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