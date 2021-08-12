В Гильдии риелторов прокомментировали рост перепродаж квартир в новостройках Москвы

Член Гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал сообщение о том, что в Москве отмечен рост перепродаж квартир в новостройках.

«В конце прошлого года был ажиотаж на недвижимость с резким ростом цен. Люди, занимающиеся инвестициями, подхватили эту волну и купили жильё только для инвестиций, чтобы затем его продать. Люди покупают жильё на этапе котлована и продают на этапе застройки, не дожидаясь права собственности», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, при условии вхождения на рынок в 2019—2020 годах за осень рынок принесёт примерно 10% прибыли, подстроившаяся квартира принесёт ещё 5%.

Как отметил Барсуков, жильё активно продаётся, поскольку инвесторы стараются побыстрее выйти, пока рост цен не замедлился.

«Важно понимать, что такой способ заработка могут позволить себе только инвесторы, готовые нести риски и продавать в случае ошибки себе в убыток. Обычным физическим лицам из последних денег этого делать не стоит, поскольку они не понимают всех тонкостей рынка», — добавил он.

Ранее, как сообщало URA.RU, спрос на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени вырос на 36% за год, следует из данных аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» по итогам II квартала.