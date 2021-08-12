Аналитики назвали популярные направления среди отдыхающих в кредит россиян

Аналитики платёжного онлайн-сервиса ЮМoney выяснили, куда чаще всего ездят россияне, отдыхающие в кредит.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Среди тех, кто выбрал отдых в кредит, выросло число клиентов, которые отдыхали в отелях категории «пять звёзд» (42% покупок). Также россияне платили в кредит за отели «четыре звезды» (25%) и «три звезды» (23%). При этом 69% покупок — номера стандарт, 8% — полулюкс, 6% — делюкс», — заявили в компании.

В число самых популярных направлений попали Турция (45%), Россия (31%) и Танзания (5%).

Также в соответствующий список вошли ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

Большинство россиян (71%) берут в кредит горящие туры на двоих, каждый пятый заёмщик (20%) — на одного, а ещё 8% приобретают путешествия на троих.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.