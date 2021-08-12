В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на работу проекта «Открытый город»

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Руководитель «Открытого города», зампред Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге Антон Иванов рассказал о влиянии пандемии на работу проекта.
В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на работу проекта «Открытый город»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Конечно, для проекта 2020 год, как и для многих, был довольно сложным. Пришлось перестраивать работу прямо на ходу. Как известно, большую часть года проведение очных массовых мероприятий было запрещено, а наш проект «Открытый город» — это экскурсии, квесты, лекции с участием большого количества людей», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, специалистам пришлось освоить новую практику работы — онлайн-экскурсии. Как отметил Иванов, если тур в обычном формате могут посетить 15 — 20 человек, то в интернете только за один раз экскурсию могут посмотреть несколько тысяч пользователей.

«Поэтому в какой-то мере такой формат позволил решить нашу вечную проблему с отсутствием мест на очные встречи», — сказал эксперт.

С осени 2020 года проект частично вернулся к привычному формату работу, а уже в текущем году в «Открытом городе» приняли решение попробовать смешанный формат.

«Сейчас у нас в полном объёме запущены пешеходные, автобусные, трамвайные и велосипедные экскурсии, а также прогулки на самокатах, В то же время по-прежнему объекты, которые пользуются наибольшим интересом у нашей аудитории, мы предлагаем посмотреть виртуально», — добавил Иванов.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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