В Якутии ограничили электроснабжение пяти районов в связи с пожарами

В пресс-службе компании «Якутскэнерго» заявили, что в Якутии из-за лесных пожаров ограничили электроснабжение пяти районов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, соответствующие ремонтные работы уже ведутся.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники... восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского улусов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пока вводятся в работу дизельные электростанции.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию.