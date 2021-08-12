В Якутии ограничили электроснабжение пяти районов в связи с пожарами

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В пресс-службе компании «Якутскэнерго» заявили, что в Якутии из-за лесных пожаров ограничили электроснабжение пяти районов.
В Якутии ограничили электроснабжение пяти районов в связи с пожарами
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, соответствующие ремонтные работы уже ведутся.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники... восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского улусов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пока вводятся в работу дизельные электростанции.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию.

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