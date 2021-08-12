В Якутии ограничили электроснабжение пяти районов в связи с пожарами
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, соответствующие ремонтные работы уже ведутся.
«Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии, прерванное по причине природного пожара. Работники... восстанавливают электроснабжение Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Алданского улусов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пока вводятся в работу дизельные электростанции.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию.