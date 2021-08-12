В «Автостате» назвали критерии выбора автомобилей у женщин

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Опрос аналитического агентства «Автостат» показал, что у мужчин и женщин разные критерии подхода к покупке автомобиля.
В «Автостате» назвали критерии выбора автомобилей у женщин
  • Pixabay

Об этом сообщает «Известия».

Отмечается, что при выборе машины с пробегом свыше половины опрошенных женщин (58%) обсуждают её характеристики с родственниками и друзьями, а 42% делают выбор самостоятельно.

При покупке нового авто 57% респондентов женского пола не нуждаются в советах. Порядка 10% женщин сообщили, что купили новую машину импульсивно.

Кроме того, дамы тратят меньше времени на изучение информации об автомобиле, чем мужчины.

Ранее в ФАН сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть закон о налогах на дорогие автомобили.

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