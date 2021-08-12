В «Автостате» назвали критерии выбора автомобилей у женщин
- Pixabay
Об этом сообщает «Известия».
Отмечается, что при выборе машины с пробегом свыше половины опрошенных женщин (58%) обсуждают её характеристики с родственниками и друзьями, а 42% делают выбор самостоятельно.
При покупке нового авто 57% респондентов женского пола не нуждаются в советах. Порядка 10% женщин сообщили, что купили новую машину импульсивно.
Кроме того, дамы тратят меньше времени на изучение информации об автомобиле, чем мужчины.
Ранее в ФАН сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть закон о налогах на дорогие автомобили.