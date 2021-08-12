Лавров прокомментировал заявление Лукашенко о статусе Крыма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о статусе Крыма.

9 августа Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

«У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал Лавров.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.