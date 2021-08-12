ТАСС: глава НИПГС Куранов задержан по делу о госизмене

Короткая ссылка
Генеральный директор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО «НИПГС») Александр Куранов задержан Федеральной службой безопасности по делу о госизмене.
ТАСС: глава НИПГС Куранов задержан по делу о госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что Куранов проходит по делу в статусе подозреваемого.

«Куранов Александр Леонидович, которому следствие просит избрать арест, имеет статус подозреваемого», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Она не уточнила подробностей дела.

Отмечается, что правоохранительные органы не прокомментировали пока задержание Куранова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить