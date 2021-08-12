ТАСС: глава НИПГС Куранов задержан по делу о госизмене

Генеральный директор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО «НИПГС») Александр Куранов задержан Федеральной службой безопасности по делу о госизмене.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что Куранов проходит по делу в статусе подозреваемого.

«Куранов Александр Леонидович, которому следствие просит избрать арест, имеет статус подозреваемого», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Она не уточнила подробностей дела.

Отмечается, что правоохранительные органы не прокомментировали пока задержание Куранова.