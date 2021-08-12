ТАСС: глава НИПГС Куранов задержан по делу о госизмене
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Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
При этом в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что Куранов проходит по делу в статусе подозреваемого.
«Куранов Александр Леонидович, которому следствие просит избрать арест, имеет статус подозреваемого», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
Она не уточнила подробностей дела.
Отмечается, что правоохранительные органы не прокомментировали пока задержание Куранова.