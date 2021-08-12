«Известия»: Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

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Министерство здравоохранения России предложило повысить минимальный возраст, необходимый для приобретения крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года.
«Известия»: Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на разработанные Минздравом поправки в законодательство.

В соответствии с проектом, предлагается запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года.

Согласно пояснительной записке Минздрава, медицинские исследования показали, что потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга. 

Как уточняется, головной мозг окончательно формируется только к 21 году.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за покупку алкоголя детям.

В своём обращении член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил, что как в федеральном административном, так и в уголовном законодательстве в настоящее время не прописана конкретная ответственность за подобного рода действия.

Подробнее — в материале RT.

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