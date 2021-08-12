Спасатели вылетели к месту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

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Спасатели и водолазы вылетели к месту падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Спасатели вылетели к месту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке
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«В Южно-Камчатский заказник вылетели водолазы СПСЧ ФПС ГПС по Камчатскому краю в составе 3 человек и сотрудники МЧС в составе 7 человек, из них 3 водолаза», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия наблюдается низкая облачность.

В пресс-службе добавили, что после получения информации о падении вертолёта губернатор Камчатского края Владимир Солодов оперативно вылетел к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

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