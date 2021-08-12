Шойгу поздравил военнослужащих с Днём Военно-воздушных сил

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-воздушных сил (ВВС).

«От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС — оптимизма и веры в своё дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он подчеркнул, что за годы своего существования ВВС России внесли неоценимый вклад в укрепление обороны страны.

«Сегодня наши пилоты выполняют свой профессиональный долг в Сирии и несут боевое дежурство», — отметил Шойгу.

Министр также добавил, что российские пилоты «оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и решают другие важнейшие государственные задачи».