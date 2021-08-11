В Татарстане задержали подозреваемых в убийстве, совершённом в 2001 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Андрея Шептицкого.
По имеющимся данным, в октябре 2001 года в Казань выехал и не вернулся 44-летний житель Чебоксар. Было возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, потерпевший встретился с подозреваемыми в доме по улице Тихорецкой. Возникла ссора. Жертву избили, после чего вывезли в одно из садоводческих товариществ, где застрелили.
Трое мужчин полностью признали причастность к преступлению, четвёртый отказался от дачи показаний. Расследование продолжается.
Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.