В Татарстане задержали подозреваемых в убийстве, совершённом в 2001 году

В Татарстане задержали четырёх человек, подозреваемых в убийстве, которое было совершено в 2001 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Андрея Шептицкого.

По имеющимся данным, в октябре 2001 года в Казань выехал и не вернулся 44-летний житель Чебоксар. Было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, потерпевший встретился с подозреваемыми в доме по улице Тихорецкой. Возникла ссора. Жертву избили, после чего вывезли в одно из садоводческих товариществ, где застрелили.

Трое мужчин полностью признали причастность к преступлению, четвёртый отказался от дачи показаний. Расследование продолжается.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.