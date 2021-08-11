В Кургане задержали подозреваемого в повреждении топиария

В Кургане задержали подозреваемого, который повредил топиарий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального УМВД России.

В июле в полицию поступила информация о повреждении топиария с логотипом одного из учреждений областного центра.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали по подозрению в совершении противоправного деяния 20-летнего неработающего жителя города», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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