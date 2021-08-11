Аналитики заявили о росте спроса на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени

Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени вырос на 36% за год, следует из данных аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» по итогам II квартала.

Об этом сообщает URA.RU.

По сравнению с I кварталом показатель снизился на 16%.

«При этом наиболее востребованным типом объектов в городе стали офисы и помещения свободного назначения — на них приходилось 25% и 44% от общего числа запросов пользователей», — отметили эксперты.

Как заявил руководитель направления коммерческой недвижимости сервиса Тимур Зайцев, через год после начала пандемии бизнес научился адаптироваться.

«Предприниматели готовы продолжать работу в новых реалиях, а активная вакцинация и опыт других стран позволили участникам рынка надеяться, что распространение вируса удастся в скором времени взять под контроль», — сказал он.

По его словам, ситуация на рынке коммерческой недвижимости была в этом году более стабильной.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.