На прямую линию с врио главы Ульяновской области поступило более пяти тысяч обращений
- © РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.
Отмечается, что обращения жителей поступали в аккаунты главы региона, на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону горячей линии 122.
В ходе прямой линии Русских ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и некоторых других муниципальных образований области.
Среди основных тем — здравоохранение, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, экология и благоустройство, сбор и утилизация ТКО, соцзащита.
Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону.
Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.