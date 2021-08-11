На прямую линию с врио главы Ульяновской области поступило более пяти тысяч обращений

На прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.

Отмечается, что обращения жителей поступали в аккаунты главы региона, на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону горячей линии 122.

В ходе прямой линии Русских ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и некоторых других муниципальных образований области.

Среди основных тем — здравоохранение, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, экология и благоустройство, сбор и утилизация ТКО, соцзащита.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону.

Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.