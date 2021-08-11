В Альянсе туристических агентств России рассказали о спросе на зарубежный отдых

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о спросе на зарубежный отдых.

«С одной стороны, упал туристический поток: пандемия сыграла свою роль, — но с другой — на то, что открыто, такое ощущение, что никакой пандемии нет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

В настоящее время россиянам доступны полёты в Турцию. Как считает эксперт, спрос на туры будет и в начале осени.

Также можно улететь в Египет. Мкртчян отметил, что цены на полёты в настоящее время высокие. Они могут снизиться на 20—30% после увеличения числа вылетов.

Эксперт прогнозирует и рост интереса к Доминикане ближе к осени—зиме, когда Чёрное и Средиземное моря начнут остывать.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.