В Альянсе туристических агентств России рассказали о спросе на зарубежный отдых

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о спросе на зарубежный отдых.
В Альянсе туристических агентств России рассказали о спросе на зарубежный отдых
  • Pixabay

«С одной стороны, упал туристический поток: пандемия сыграла свою роль, — но с другой — на то, что открыто, такое ощущение, что никакой пандемии нет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

В настоящее время россиянам доступны полёты в Турцию. Как считает эксперт, спрос на туры будет и в начале осени.

Также можно улететь в Египет. Мкртчян отметил, что цены на полёты в настоящее время высокие. Они могут снизиться на 20—30% после увеличения числа вылетов.

Эксперт прогнозирует и рост интереса к Доминикане ближе к осени—зиме, когда Чёрное и Средиземное моря начнут остывать.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

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