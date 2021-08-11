Ретейлеры сообщили о росте спроса на беспроводные наушники в России

В январе — июне 2021 года продажи всех наушников в России достигли 25,3 млрд рублей и 10 млн штук, что на 32% и 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, заявили в компании «М.Видео — Эльдорадо».

Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечается, такой рост обеспечили прежде всего беспроводные модели — куплено более 5,2 млн таких наушников на 22 млрд рублей.

Продажи выросли на 44% в штуках и на 42% в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате Bluetooth-гаджеты заняли 52% рынка в штучном выражении, обойдя проводные модели, отметили в «М.Видео — Эльдорадо».

В «Ситилинк» доля продаж беспроводных наушников составила 56% в штуках по итогам первых шести месяцев 2021 года, сообщили в компании.

По оценке ретейлеров, главными драйверами роста спроса стали постоянно расширяющийся ассортимент и массовый переход граждан на дистанционную работу.

Ранее владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «360» объяснил, чем вызван повышенный спрос на кнопочные телефоны в России.