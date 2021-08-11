Ретейлеры сообщили о росте спроса на беспроводные наушники в России
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Об этом пишет газета «Известия».
Как отмечается, такой рост обеспечили прежде всего беспроводные модели — куплено более 5,2 млн таких наушников на 22 млрд рублей.
Продажи выросли на 44% в штуках и на 42% в сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В результате Bluetooth-гаджеты заняли 52% рынка в штучном выражении, обойдя проводные модели, отметили в «М.Видео — Эльдорадо».
В «Ситилинк» доля продаж беспроводных наушников составила 56% в штуках по итогам первых шести месяцев 2021 года, сообщили в компании.
По оценке ретейлеров, главными драйверами роста спроса стали постоянно расширяющийся ассортимент и массовый переход граждан на дистанционную работу.
Ранее владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «360» объяснил, чем вызван повышенный спрос на кнопочные телефоны в России.