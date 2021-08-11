Путин провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым попросил его рассказать о предложениях, касающихся реконструкции исторического центра города.

В начале встречи президент отметил, что они с Развожаевым обсудят все вопросы социально-экономического развития Севастополя.

«Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города. С советских времён, даже в советское время, там не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что ему известно о предложениях и планах властей Севастополя на этот счёт.

В свою очередь Развожаев заявил, что многое делается для наведения порядка в центральной части города, в том числе проводится масштабное благоустройство общественных пространств.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Музей обороны Севастополя объявил о закрытии диорамы на реставрацию. Работы продлятся до весны 2022 года.