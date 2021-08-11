В Приморском крае стартовали российско-лаосские военные учения
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«В Приморском крае стартовало совместное российско-лаосское учение «Ларос-2021», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что манёвры продлятся до 19 августа.
«В учении задействовано до 500 военнослужащих двух стран, около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ка-52 Восточного военного округа», — добавили в ВВО.
В июне телеканал «Звезда» передавал, что совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут на одном из полигонов в Приморье.