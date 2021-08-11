В Приморском крае стартовали российско-лаосские военные учения

В Приморском крае стартовали совместные учения военнослужащих России и Лаоса. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В Приморском крае стартовало совместное российско-лаосское учение «Ларос-2021», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что манёвры продлятся до 19 августа.

«В учении задействовано до 500 военнослужащих двух стран, около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ка-52 Восточного военного округа», — добавили в ВВО.

В июне телеканал «Звезда» передавал, что совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут на одном из полигонов в Приморье.