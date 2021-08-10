В РСТ прокомментировали ситуацию с Египтом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с Египтом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с Египтом
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«В прошлую пятницу Росавиация дала разрешение ещё восьми авиакомпаниям. Более 200 заявок из регионов удовлетворено. И буквально на днях ждём подтверждения из правительственного штаба по борьбе с COVID-19, после которого все они начнут реализовываться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, цены могут начать корректироваться, когда не будет никаких препятствий для перелётов.

Как отметил Барзыкин, в настоящее время отдых в Египте существенно дороже, чем в Турции.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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