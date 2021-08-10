Психолог Черепанова прокомментировала разработку трёхмерной системы психодиагностики с элементами ИИ

Короткая ссылка
Практикующий психолог, президент Международной академии психологии инновационного развития Татьяна Черепанова прокомментировала сообщение о том, что самарские учёные разработали трёхмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта (ИИ).
Психолог Черепанова прокомментировала разработку трёхмерной системы психодиагностики с элементами ИИ
  • Pixabay

«Очень удобно, что появилась такая система. Как психологи обычно делают оценку состояния человека? По определённым тестам. Это требует немалого времени, потому что результаты нужно ещё обработать. А эта система максимально удобна, она позволяет сделать то же самое, но гораздо быстрее», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, система замеряет и физиологические показатели, поэтому обмануть её даже труднее, чем психолога.

Как считает эксперт, такое тестирование позволит отбирать самых подходящих кандидатов для работы в разных сферах, главное — изначально отобрать нужные параметры и задать системе оптимальный профиль.

«Например, при формировании управленческого аппарата система сможет определить личность руководителя, насколько он нацелен на командную работу, каковы его лидерские качества. Это очень удобно», — пояснила Черепанова.

Она добавила, что система тестирования не сможет заменить личную беседу с психологом.

Ранее директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить