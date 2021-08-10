Психолог Черепанова прокомментировала разработку трёхмерной системы психодиагностики с элементами ИИ

Практикующий психолог, президент Международной академии психологии инновационного развития Татьяна Черепанова прокомментировала сообщение о том, что самарские учёные разработали трёхмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта (ИИ).

«Очень удобно, что появилась такая система. Как психологи обычно делают оценку состояния человека? По определённым тестам. Это требует немалого времени, потому что результаты нужно ещё обработать. А эта система максимально удобна, она позволяет сделать то же самое, но гораздо быстрее», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, система замеряет и физиологические показатели, поэтому обмануть её даже труднее, чем психолога.

Как считает эксперт, такое тестирование позволит отбирать самых подходящих кандидатов для работы в разных сферах, главное — изначально отобрать нужные параметры и задать системе оптимальный профиль.

«Например, при формировании управленческого аппарата система сможет определить личность руководителя, насколько он нацелен на командную работу, каковы его лидерские качества. Это очень удобно», — пояснила Черепанова.

Она добавила, что система тестирования не сможет заменить личную беседу с психологом.

Ранее директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта.