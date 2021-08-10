В «Автостате» назвали самые продаваемые в России китайские машины в июле

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В июле 2021 года в России продано 9734 автомобиля китайских брендов, что на 84% больше, чем годом ранее, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
В «Автостате» назвали самые продаваемые в России китайские машины в июле
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечается, наибольшей популярностью пользовался бренд Chery. Реализовано 3009 таких машин, что в 3,5 раза больше, чем в июле прошлого года.

Второе место в рейтинге занимает бренд Haval — 2932 автомобиля (+60%), далее следует Geely — 2502 автомобиля (+87%).

В целом за январь — июль 2021 года продано 56 573 машины китайских марок, что на 140% превышает показатель за аналогичный период 2020-го.

Ранее Inforeactor сообщал, что средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 1 886 000 рублей по итогам первой половины текущего года, что на 12,5% выше аналогичного периода 2020-го.

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