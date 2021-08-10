В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Отмечается, что соответствующие отделения сосредоточены в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре.
В скором времени откроется волонтёрский центр в Бикине.
В частности, добровольцы заняты тем, что вносят данные о сделавших прививку и заболевших COVID-19 в единый реестр.
Кроме того, они работают в кол-центрах, организуют профилактические и просветительские мероприятия.
Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что на Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив.