В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёров

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В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёрских движений.
В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Отмечается, что соответствующие отделения сосредоточены в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре.

В скором времени откроется волонтёрский центр в Бикине.

В частности, добровольцы заняты тем, что вносят данные о сделавших прививку и заболевших COVID-19 в единый реестр.

Кроме того, они работают в кол-центрах, организуют профилактические и просветительские мероприятия.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что на Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив.

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