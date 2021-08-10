В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёров

В Хабаровском крае рассказали о работе волонтёрских движений.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Отмечается, что соответствующие отделения сосредоточены в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре.

В скором времени откроется волонтёрский центр в Бикине.

В частности, добровольцы заняты тем, что вносят данные о сделавших прививку и заболевших COVID-19 в единый реестр.

Кроме того, они работают в кол-центрах, организуют профилактические и просветительские мероприятия.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что на Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив.