В Роскачестве рассказали, что делать при зависании компьютера

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что делать при зависании компьютера.

«Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшают ситуацию. Это всё запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие ещё больше нагружает зависшую программу», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как считает эксперт, в такой ситуации нужно дождаться отклика системы, а если ничего не произошло, то сделать перезагрузку.

Если такие проблемы возникают регулярно, то рекомендуется обратить внимание на мощность и возраст компьютера.

«Всё упирается в «железо». И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, они будут очень сильно тормозить, лагать, зависать и так далее», — пояснил Кузьменко.

На этом фоне он добавил, что систему и «железо» следует держать в актуальном состоянии.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.