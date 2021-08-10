Юрист прокомментировал новое уголовное дело против Волкова и Жданова

Возбуждение уголовного дела по статье о сборе средств для экстремистской организации в отношении экс-главы ФБК* Ивана Жданова и бывшего руководителя штабов Навального** Леонида Волкова было предсказуемым. Об этом в беседе с RТ заявил юрист Илья Ремесло.

По его словам, в ближайшей перспективе стоит ожидать новые уголовные дела в отношении рядовых жертвователей экстремистской организации.

«Преступление совершают не только Волков и Жданов, которые собирают деньги. Очевидно, что тех людей, которые жертвуют, подставили под серьёзную уголовную статью. Этих людей будут искать и привлекать к ответственности», — пояснил Илья Ремесло.

Эксперт подчеркнул, что давно существует юридическая практика привлечения к ответственности участников экстремистских организаций, которые меняют их названия, чтобы её избежать.

«Когда люди используют даже тот же самый сайт, и говорят, что это новая организация, ничего кроме смеха у знающих людей это вызвать не может», — добавил юрист.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что экс-главу ФБК Ивана Жданова и бывшего руководителя штабов Навального Леонида Волкова подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК России («Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации»).

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.