Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил об уходе в отставку

Глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев сообщил о своём уходе с поста мэра города.

Отмечается, что депутатскую деятельность он продолжит.

«В ближайшее время я принял решение полностью посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов... К сожалению, решение этих задач потребует от меня сложения полномочий главы муниципального образования», — цитирует kp.ru Сысоева.

Сложить полномочия Сысоев планирует на внеочередном заседании совета депутатов Мурманска, которое состоится 23 августа.