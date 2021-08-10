Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил об уходе в отставку

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Глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев сообщил о своём уходе с поста мэра города.
Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил об уходе в отставку
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Отмечается, что депутатскую деятельность он продолжит.

«В ближайшее время я принял решение полностью посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов... К сожалению, решение этих задач потребует от меня сложения полномочий главы муниципального образования», — цитирует kp.ru Сысоева.

Сложить полномочия Сысоев планирует на внеочередном заседании совета депутатов Мурманска, которое состоится 23 августа.

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