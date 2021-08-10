ФАС проводит проверки ЦУМа
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — отметили в ФАС.
Как уточняется, оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.
Экс-сотрудница ЦУМа рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», как проходили проверки ФАС.
В октябре 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury за непредоставление сведений по требованию ведомства.
Отмечается, что запрос был направлен компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок. Ведомство продолжает проведение контрольных мероприятий по этому направлению, в том числе при поддержке зарубежных антимонопольных органов.