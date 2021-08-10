ФАС проводит проверки ЦУМа

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ФАС России проводит выездные проверки дистрибьюторов товаров класса люкс — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов.
ФАС проводит проверки ЦУМа
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — отметили в ФАС.

Как уточняется, оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.

Экс-сотрудница ЦУМа рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», как проходили проверки ФАС.

В октябре 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury за непредоставление сведений по требованию ведомства.

Отмечается, что запрос был направлен компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок. Ведомство продолжает проведение контрольных мероприятий по этому направлению, в том числе при поддержке зарубежных антимонопольных органов.

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