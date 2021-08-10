Названы лауреаты конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в Москве

Стали известны лауреаты конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, в 2021 году было заявлено 108 проектов, в число которых вошли станции метро, школы, детсады, жилые дома, спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, многофункциональные комплексы.

Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях. Главный приз достался Северному речному вокзалу.

«Северный речной вокзал — уникальный объект, одна из визитных карточек нашего города. Всего четыре года назад он находился в неудовлетворительном состоянии, а в 2020-м реставраторы завершили здесь комплексные работы», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тыс. дворов в 2021 году.