Названы лауреаты конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в Москве

Короткая ссылка
Стали известны лауреаты конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в Москве.
Названы лауреаты конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, в 2021 году было заявлено 108 проектов, в число которых вошли станции метро, школы, детсады, жилые дома, спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, многофункциональные комплексы.

Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях. Главный приз достался Северному речному вокзалу.

«Северный речной вокзал — уникальный объект, одна из визитных карточек нашего города. Всего четыре года назад он находился в неудовлетворительном состоянии, а в 2020-м реставраторы завершили здесь комплексные работы», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тыс. дворов в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить