Около 60 тысяч человек получили психологическую поддержку по телефону в Москве с начала года

Около 60 тыс. человек получили психологическую поддержку по телефону в Москве с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Подразделение Московской службы психологической помощи населению (телефон 051) отмечает 15-летие. Как уточняется, с 2006 года специалисты помогли почти 850 тыс. горожан.

«В целом за последние несколько лет изменилось отношение людей к психологической помощи. Горожане стали чаще делиться своими переживаниями с профессионалами, повысился престиж работы психолога. За последние два года количество звонков увеличилось примерно на 20%», — заявила Ольга Грачёва, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения.

В основном за помощью обращаются люди среднего возраста, подавляющее большинство из них — женщины. Максимальное количество звонков приходится обычно на вторую половину суток.

Психологи сотрудничают с МЧС России, соцслужбами, полицией и медиками.

Ранее врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова в беседе с ФАН рассказала о влиянии пандемии на людей.