Поклонская отреагировала на слова Лукашенко о признании Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко об условии Минска для признания Крыма российским.

«Ему (Лукашенко. — RT) нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи», — сообщила Поклонская, отметив, что Крым признаёт Белоруссию.

Также депутат сказала, что не совсем понимает отсылку президента Белоруссии к российским олигархам.



Ранее Лукашенко рассказал, при каком условии Минск признает Крым российским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.