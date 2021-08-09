В Санкт-Петербурге отметили годовщину окончания битвы за Ленинград

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В Санкт-Петербурге отметили 77-ю годовщину окончания битвы за Ленинград. Церемонии состоялись на Пискарёвском кладбище и на площади Победы у монумента «Журавли».
В Санкт-Петербурге отметили годовщину окончания битвы за Ленинград
  • ©gov.spb.ru

Об этом сообщает ОТР.

«Я родилась в этом городе, прожила блокаду, ну как же не прийти сюда. Это память надо отдать, последний, как говорится, долг. Обязательно, всегда, каждый год хожу. Даже когда не было пандемии, мы три раза в год приезжали», — заявила жительница Петербурга Валентина Виноградова.

Ещё один житель города, Александр Малых, рассказал, что его отец похоронен на Северном кладбище, он был водителем Т-34.

День окончания битвы за Ленинград добавили в список памятных дат в 2017 году.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Петербурге почтили память оборонявших город героев-ополченцев.

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