В «Лужниках» построили и реконструировали 22 объекта с 2014 года

На территории олимпийского комплекса «Лужники» построили и реконструировали 22 объекта с 2014 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«В этом году олимпийский комплекс отметил 65-летие. С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА «Лужники», ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу», — отметил Бочкарёв.

По его словам, продолжается строительство теннисного центра и ледового дворца «Кристалл». Также идёт реконструкция универсального спортзала «Дружба».

«Один из ключевых объектов на территории олимпийского комплекса «Лужники» — крупнейший в Европе Центр самбо и бокса. Его готовность на сегодняшний день составляет 43%», — сказал Бочкарёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о масштабном обновлении спорткомплекса «Лужники».