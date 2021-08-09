В управлении гражданской защиты Подмосковья напомнили о правилах купания в водоёмах

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В Главном управлении гражданской защиты Московской области напомнили о правилах купания в водоёмах.
В управлении гражданской защиты Подмосковья напомнили о правилах купания в водоёмах
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Об этом сообщает телеканал «360».

При выборе места отдыха желательно отказаться от диких пляжей и выбрать благоустроенные места, где воду проверили на безопасность и где размещены лежаки и посты спасателей.

Нырять в незнакомых местах не рекомендуется, поскольку на дне могут быть посторонние предметы. По этой же причине нельзя прыгать в воду с обрыва, выбирать место для купания у мостов, пристаней и шлюзов. Не стоит подплывать к лодкам, катамаранам, крупным судам.

Также рекомендуется рассчитывать силы и не заплывать слишком далеко.

В случае ЧС необходимо звонить по единому номеру экстренных служб Подмосковья 112.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.

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