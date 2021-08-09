В Нижегородский области завели дело по факту подделки сертификатов о вакцинации

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как отмечается, сотрудница медицинской организации вместе с уборщицей и работницей автосервиса организовала в Нижегородской области «бизнес» по продаже фиктивных документов о вакцинации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК России «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ранее сообщалось, что в Тверской области возбудили уголовные дела по факту использования поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.