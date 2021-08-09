В Национальной ассоциации участников фондового рынка оценили новый способ инвестирования для граждан

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Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев прокомментировал концепцию индивидуального инвестиционного счёта третьего лица (ИИС-3) — одну из инициатив по стимулированию инвестиций граждан в ценные бумаги.
В Национальной ассоциации участников фондового рынка оценили новый способ инвестирования для граждан
  • Pixabay

«Наиболее успешным из двух типов ИИС оказался первый, который по существу обеспечивает доходность около 7% в год в течение трёх лет на сумму помещённых на него средств за счёт возврата из бюджета подоходного налога (13% с суммы до 400 тыс. каждый год)», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в концепции ИИС-3 в обмен на более долгий срок инвестиций (не менее десяти лет) государство предоставит более интересные льготы. К примеру, предполагается, что от налога будет освобождаться часть зарплаты, инвестируемая на ИИС-3, а также доход от операций на этом счёте при условии, что средства, снятые через десять лет, будут использованы для финансирования пенсии или будут выплачиваться частями в течение продолжительного срока, пояснил Тимофеев.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.

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