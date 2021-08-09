В Подмосковье к газу подключили порядка 500 домовладений

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В рамках реализации президентской программы соцгазификации в Подмосковье к газу подключили около 500 домовладений, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
В Подмосковье к газу подключили порядка 500 домовладений
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Благодаря программе президента более 1200 жителей в 500 домах уже пользуются газовыми плитами, водонагревателями и газовыми котлами», — рассказал Хромушин.

До конца 2021 года в соответствии с планом к газу будут подключены домохозяйства, где проживают более 70 тыс. человек. Строительно-монтажные работы сейчас проводятся на территории 310 населённых пунктов в 39 муниципалитетах.

По состоянию на 2 августа, как информировал телеканал «360», жители Московской области оформили 3 тыс. заявок на комплексный договор по газификации. 

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