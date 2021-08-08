Собянин рассказал о строительстве хордовых магистралей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что «сейчас идёт активное строительство и Северо-Восточной, и Южной рокады, и Юго-Восточной хорды».

Его заявление опубликовано на сайте мэра столицы.

«Это последняя стройка, которая замкнёт четырехугольник из хордовых магистралей, которые разгрузят и Третье транспортное кольцо, и МКАД, и Садовое кольцо, и всю историческую часть, потому что огромный поток машин, который устремляется сегодня в центр, может по этим хордам проезжать из одной части в другую, минуя историческую часть города, и это, конечно, будет серьёзное улучшение транспортной ситуации», — заявил Собянин.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», в столице утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД.