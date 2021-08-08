Собянин рассказал о планах строительства вокзалов МЦД

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что «много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2».
Собянин рассказал о планах строительства вокзалов МЦД
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Его заявление опубликовано на сайте мэра столицы.

«И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5... Только в этом году будет открыто ещё шесть вокзалов», — рассказал Собянин.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», в столице утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД.

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