Дрон спас тонущего человека в Анапе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«В Анапе дрон впервые спас тонущего человека», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «инцидент произошёл сегодня на центральном пляже курорта».

«Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», — сообщили в администрации.

14 июля в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, утонули четыре человека, ещё один пропал без вести.