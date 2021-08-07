Дрон спас тонущего человека в Анапе

Короткая ссылка
Дрон спас тонущего человека в Анапе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Дрон спас тонущего человека в Анапе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«В Анапе дрон впервые спас тонущего человека», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «инцидент произошёл сегодня на центральном пляже курорта».

«Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», — сообщили в администрации.

14 июля в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, утонули четыре человека, ещё один пропал без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить