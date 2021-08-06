Татарстан стал лидером по строительству в ПФО по итогам первого полугодия

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Татарстан стал лидером по объёму выполненных строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам первых шести месяцев 2021 года.
Татарстан стал лидером по строительству в ПФО по итогам первого полугодия
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.

В январе — июне 2021 года объём строительства составил 127,4 млрд рублей, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Жители региона за полгода построили 6379 индивидуальных жилых домов общей площадью 861,7 тыс. кв. м, или 63,4% от общей площади жилья, введённого в республике за указанный период.

Всего за первые шесть месяцев предприятия, организации и население ввели 1,4 млн кв. м жилья (+0,4%).

Ранее НСН сообщала, что Москва выполнила годовой план по вводу жилья на 87%.

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