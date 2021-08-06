В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию со спросом на недвижимость

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию со спросом на недвижимость.
В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию со спросом на недвижимость
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Я бы не сказал, что спрос упал. По крайней мере, на вторичном рынке. Сохраняется рост цен в рублях, а рост цен свидетельствует о росте спроса. Повышение льготной ипотечной ставки и ограничение кредитного лимита тоже пока не оказывают серьёзного влияния на рынок», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в настоящее время цены растут на 1,5% по сравнению с 5—7% годом ранее, но рост цен сохраняется, а следовательно, и рост спроса.

Как отметил Апрелев, в основном это происходит за счёт отложенного спроса.

«Дальнейший тренд рынка недвижимости, безусловно, понижающий. Всё зависит от величины инфляции и результатов экономики. Если осенью цены не снизятся, то в следующем году они стабилизируются. Но зависит всё от ставки Центробанка», — добавил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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