В Москве рассказали о ходе строительства новых ТПУ

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В Москве рассказали о ходе строительства новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).
В Москве рассказали о ходе строительства новых ТПУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Стройкомплекс города.

«В Москве уже построен 41 ТПУ, ещё 57 проектов в работе. Каждый из них становится комфортным хабом для связки нескольких видов транспорта. В перспективе ТПУ обеспечат более 160 пересадок для пассажиров», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что до 2023 года планируется открыть 33 таких ТПУ. В частности, «Серп и Молот» свяжет станции метро «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» Люблинско-Дмитровской. К ним добавятся линии МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Одним из самых крупных ТПУ станет узел «Печатники». Также запланировано возведение ТПУ «Электрозаводская».

Многофункциональным транспортным хабом станет и «Авиамоторная», которая объединит одноимённые станции метро Калининской и Большой кольцевой линий, платформы Казанского и Рязанского направлений железной дороги, будущий маршрут МЦД-3 и автобусные остановки.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».

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