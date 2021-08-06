В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны

Спасатели обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в разных районах Севастополя.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Один из снарядов — бомбу ФАБ-100 — нашли у железнодорожной станции «Мекензиевы горы» в ходе строительных работ. Её извлекли из грунта и вывезли для ликвидации.

Второй — авиабомбу SC-250 — обнаружили на улице Лётчиков при аналогичных обстоятельствах. Специалисты приняли решение о проведении транспортировки и последующего уничтожения.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны.