В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны

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Спасатели обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в разных районах Севастополя.
В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Один из снарядов — бомбу ФАБ-100 — нашли у железнодорожной станции «Мекензиевы горы» в ходе строительных работ. Её извлекли из грунта и вывезли для ликвидации.

Второй — авиабомбу SC-250 — обнаружили на улице Лётчиков при аналогичных обстоятельствах. Специалисты приняли решение о проведении транспортировки и последующего уничтожения. 

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны.

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