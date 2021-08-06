В АТОР рассказали о сроках действия купленных до пандемии авиабилетов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, как долго действительны авиабилеты, купленные до пандемии.

По её словам, несостоявшуюся поездку можно перенести на любой срок до конца 2023 года.

«Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все», — добавила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Ломидзе, среди них есть те, кто возвращает средства по настоятельному желанию туриста.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.