В АТОР рассказали о сроках действия купленных до пандемии авиабилетов

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, как долго действительны авиабилеты, купленные до пандемии.
В АТОР рассказали о сроках действия купленных до пандемии авиабилетов
  • Pixabay

По её словам, несостоявшуюся поездку можно перенести на любой срок до конца 2023 года.

«Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все», — добавила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Ломидзе, среди них есть те, кто возвращает средства по настоятельному желанию туриста.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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