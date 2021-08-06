В АТОР рассказали о сроках действия купленных до пандемии авиабилетов
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По её словам, несостоявшуюся поездку можно перенести на любой срок до конца 2023 года.
«Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все», — добавила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Ломидзе, среди них есть те, кто возвращает средства по настоятельному желанию туриста.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.