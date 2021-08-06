Психолог дала советы, как рассказать ребёнку о разводе родителей

Психолог МЕДСИ Premium Екатерина Кулагина дала советы, как рассказать ребёнку о разводе родителей.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что лучше всего, если при объявлении о переменах будут присутствовать и мать, и отец.

Если такой возможности нет, то ответственность за беседу должен взять на себя тот, кому ребёнок больше доверяет.

«Что сказать? Что взрослые люди иногда не могут жить вместе по взрослым причинам. Что это только их взрослый вопрос и ребёнок здесь никак не виноват и не сможет повлиять на ситуацию в будущем», — отметила Кулагина.

По её словам, до ребёнка важно донести, что мать и отец останутся любящими родителями и продолжат с ним общаться.

«И конечно, если в семье несколько детей, то первоначальный разговор желательно проводить в присутствии их всех. А вот на дальнейшие вопросы можно отвечать уже один на один. И хорошо, если эти вопросы будут — это для ребёнка естественный способ справиться с болью», — сказала эксперт.

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