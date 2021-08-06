На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в ДТП пострадали шесть человек

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В ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре пострадали шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.
На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в ДТП пострадали шесть человек
  • © РИА Новости

Отмечается, что «на 115-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре водитель автомобиля Lexus, двигавшийся в сторону Комсомольска-на-Амуре со стороны Хабаровска, при обгоне автомобиля Toyota Land Cruiser, двигавшегося в попутном направлении, не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с ним, после чего — с автомобилем КамАЗ.

«В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них один ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при столкновении девяти автомобилей на трассе М4 «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека, ещё пятеро получили травмы.

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