В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакеты

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Анастасия Румянцева
Аналитики IT-компании «Такском» проанализировали продажи пластиковых пакетов в российских магазинах в период с января 2020 года по июль 2021 года и зафиксировали падение спроса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакеты
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Отмечается, что продажи пакетов стабильно снижаются продолжительное время, при этом был отмечен небольшой всплеск продаж лишь в декабре.

«На Новый год россияне закупаются в больших объёмах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни. Поэтому и продажи пакетов могли вырасти: не все приносят с собой в магазин собственных три, пять, десять пакетов и больше», — пояснил руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артём Меликджанян.

По данным исследования, продажи одноразовых пакетов в июле 2021 года упали на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Кроме того, сообщается, что средняя цена на одноразовый пластиковый пакет в магазине составила 20 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году.

При этом доля проданных пакетов от общей доли совершённых покупок в 2021 году равна 38%, что на 5% меньше доли в 2020 году.

Специалисты считают, что россияне переходят на многоразовые аналоги пластиковых пакетов — хозяйственные сумки, авоськи или так называемые сумки-шоперы.

Всего было проанализировано более 30 млрд кассовых чеков.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал россиян отметить День России без одноразовой пластиковой посуды.

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