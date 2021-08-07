В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакеты
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Отмечается, что продажи пакетов стабильно снижаются продолжительное время, при этом был отмечен небольшой всплеск продаж лишь в декабре.
«На Новый год россияне закупаются в больших объёмах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни. Поэтому и продажи пакетов могли вырасти: не все приносят с собой в магазин собственных три, пять, десять пакетов и больше», — пояснил руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артём Меликджанян.
По данным исследования, продажи одноразовых пакетов в июле 2021 года упали на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Кроме того, сообщается, что средняя цена на одноразовый пластиковый пакет в магазине составила 20 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году.
При этом доля проданных пакетов от общей доли совершённых покупок в 2021 году равна 38%, что на 5% меньше доли в 2020 году.
Специалисты считают, что россияне переходят на многоразовые аналоги пластиковых пакетов — хозяйственные сумки, авоськи или так называемые сумки-шоперы.
Всего было проанализировано более 30 млрд кассовых чеков.
Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал россиян отметить День России без одноразовой пластиковой посуды.