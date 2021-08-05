В посольстве Италии напомнили о правилах въезда для россиян

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В посольстве Италии в России напомнили о правилах въезда для россиян.
В посольстве Италии напомнили о правилах въезда для россиян
  • Reuters

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Для поездки необходимо оформить въездную визу и цифровой бланк локализации. Туристические поездки из России в Италию пока не разрешены.

«В нашу страну можно въехать только по определённым причинам, среди них — совершенно безотлагательная необходимость, лечение, учёба или возвращение в свой дом или место жительства. В данный момент действует обязательство соблюдать самоизоляцию сроком в десять дней. Необходимо пройти молекулярное или антигенное исследование (мазок) в течение 72 часов перед прибытием в Италию и продемонстрировать его отрицательный результат», — заявили в посольстве.

Там уточнили, что ещё одно такое исследование нужно пройти по окончании десяти дней самоизоляции.

Пока нет разрешения Европейского агентства лекарственных средств на применение российской вакцины, сертификат о вакцинации «Спутником V» не позволяет пользоваться принятыми на уровне ЕС мерами по облегчению передвижения граждан (зелёными сертификатами), добавили в посольстве.

Ранее, как сообщал Nation News, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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